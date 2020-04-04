2020-04-04T11:44:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Курортный сезон в Крыму зависит от результатов самоизоляции

Меньше контактов — меньше инфицированных
Анна КИРИЕНКО
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Курортный сезон напрямую зависит от режима самоизоляцииКурортный сезон напрямую зависит от режима самоизоляцииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Открытие курортного сезона в Крыму зависит от результатов усиленных мер профилактики и нераспространения коронавирусной инфекции. Чем дисциплинированнее и ответственнее крымчане будут относится к режиму самоизоляции, тем быстрее будет пройден пик заболеваемости.

- Будем по домам сидеть есть высокие шансы, что мы закончим все успешно в короткие сроки и сезон состоится, - отметил глава региона Сергей Аксенов. - Чем жестче будем держать режим самоизоляции, тем короче будет карантин. Либо будем все размазывать по тарелке на непонятный период.

Сегодня на оперативном штабе по профилактике распространения инфекции Covid-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что Крым входит в зону риска по выявлению новых заболевших коронавирусом. Следующая неделя покажет реальные риски эпидемии в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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