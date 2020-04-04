2020-04-04T12:48:27+03:00
Коронавирус Covid-19

На въезде в Крым со стороны Кубани появятся информационные щиты о пункте контроля

Краснодарский край в режиме жесткой самоизоляции до 18 апреля
Анна КИРИЕНКО
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На подъезде к Крыму установят информационные щиты с правилами въезда. Фото: Инфоцентр Крымский мостНа подъезде к Крыму установят информационные щиты с правилами въезда. Фото: Инфоцентр Крымский мост
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По пути на Крымский мост со стороны Кубани появятся информационные щиты о пункте контроля и требованиях по его прохождению. Пассажиры и водители автомобилей должны обосновать приезд в Крым и пройти термометрию.

По информации вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, за сутки по Крымскому мосту на полуостров въехало 1247 единиц транспорта, выехало 1580.

- Со стороны водителей звучит информация о том, что их не пропускают через посты контроля в Краснодарском крае, - отметил вице-премьер.

Водители ссылаются на отсутствие информации о правилах въезда и необходимости оформление пропусков при въезде со стороны Ростовской области. Режим жесткой самоизоляции на территории Краснодарского края будет действовать до 18 апреля.

Также информационные щиты нужны на подъезде к Крыму, чтобы граждане знали — их ждет обязательный пункт контроля.

- Они на месте заворачивают, если люди едут без конкретных целей в Республику Крым, - указал глава региона Сергей Аксенов.

В целом за сутки транспортный поток через Керченский пролив снизился на треть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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