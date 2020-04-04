На въезде в Крым со стороны Кубани появятся информационные щиты о пункте контроля
По пути на Крымский мост со стороны Кубани появятся информационные щиты о пункте контроля и требованиях по его прохождению. Пассажиры и водители автомобилей должны обосновать приезд в Крым и пройти термометрию.
По информации вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, за сутки по Крымскому мосту на полуостров въехало 1247 единиц транспорта, выехало 1580.
- Со стороны водителей звучит информация о том, что их не пропускают через посты контроля в Краснодарском крае, - отметил вице-премьер.
Водители ссылаются на отсутствие информации о правилах въезда и необходимости оформление пропусков при въезде со стороны Ростовской области. Режим жесткой самоизоляции на территории Краснодарского края будет действовать до 18 апреля.
Также информационные щиты нужны на подъезде к Крыму, чтобы граждане знали — их ждет обязательный пункт контроля.
- Они на месте заворачивают, если люди едут без конкретных целей в Республику Крым, - указал глава региона Сергей Аксенов.
В целом за сутки транспортный поток через Керченский пролив снизился на треть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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