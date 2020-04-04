Житель Перми решил переждать коронавирус на надувном плоту в Евпатории

4 Апр 2020 2020-04-04T14:12:08+03:00

За нарушение самоизоляции ему присудили 15 тысяч штрафа

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Житель Перми заплатит 15 тысяч рублей штрафа за нарушение самоизоляции. Время усиленной профилактики по коронавирусу 42-летний гость полуострова решил провести в Евпатории на надувном плоту с тентом.

Путешественника обнаружили во время патрулировании побережья Евпатории и окрестностей.

- Мужчина 1978 года рождения прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь и приобрел оборудование для отдыха и «проживания»,- сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. - Затем отправился путешествовать.

Погостив на побережье Сочи и Краснодарского края, пермяк вернулся в Крым. Временное жилище он привез в прицепе и установил на пляже Евпатории, чтобы переждать окончание ограничительных мер по самоизоляции. На путещественника составили протокол, суд присудил штраф. Покинул ли пермяк крымское побережье неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU