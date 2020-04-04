2020-04-04T14:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Житель Перми решил переждать коронавирус на надувном плоту в Евпатории

За нарушение самоизоляции ему присудили 15 тысяч штрафа
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
На маленьком плоту пермяк хотел переждать коронавирус. Фото: пресс-служба ЛУ МВД на транспортеНа маленьком плоту пермяк хотел переждать коронавирус. Фото: пресс-служба ЛУ МВД на транспорте
Изменить размер текста:

Житель Перми заплатит 15 тысяч рублей штрафа за нарушение самоизоляции. Время усиленной профилактики по коронавирусу 42-летний гость полуострова решил провести в Евпатории на надувном плоту с тентом.

Путешественника обнаружили во время патрулировании побережья Евпатории и окрестностей.

- Мужчина 1978 года рождения прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь и приобрел оборудование для отдыха и «проживания»,- сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. - Затем отправился путешествовать.

Погостив на побережье Сочи и Краснодарского края, пермяк вернулся в Крым. Временное жилище он привез в прицепе и установил на пляже Евпатории, чтобы переждать окончание ограничительных мер по самоизоляции. На путещественника составили протокол, суд присудил штраф. Покинул ли пермяк крымское побережье неизвестно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Перми решил переждать коронавирус на надувном плоту в Евпатории
На въезде в Крым со стороны Кубани появятся информационные щиты о пункте контроля
Курортный сезон в Крыму зависит от результатов самоизоляции
В Керчи «бдительная» гражданка не давала энергетикам работать из-за коронавируса
Крымский работодатель пойдет под суд за то, что не платил зарплату
Еще один гражданин решил сбежать из-под карантина на Украину
Полиция разыскивает жительницу Феодосии, пропавшую без вести в свой день рождения
В понедельник ялтинский обсерватор начнет принимать людей
Полтысячи пенсионеров нарушили режим самоизоляции за сутки в Крыму
Москвичи и жители Подмосковья едут в Крым пересидеть карантин на даче
В Крыму подготовили инфекционный госпиталь на случай массового заболевания коронавирусом
Крым входит в зону риска по количеству заблевавших коронавирусом
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением более трех тысяч человек
Новый медцентр им. Семашко под Симферополем готовят под коронавирус
На борьбу с коронавирусом в Крыму направят 30 миллионов рублей
Четыре крупных торговых центра согласились снизить аренду для неработающих бутиков
Погода в Крыму на 4 апреля: ветрено и тепло до +17
В Симферополе из-за коронавируса отменили ярмарки
Торговые центры Симферополя снизят цену за аренду
В Симферополе начали ремонт одной из центральных улиц
На социальные выплаты для крымчан направили больше денег
Экс-начальница жилсервиса в Симферополе заработала миллион на фиктивных договорах
В аэропорту Симферополь отменили больше 40 рейсов
В работающих крымских гостиницах будут использовать пластиковую посуду и ограничат ассортимент блюд
До 30 апреля крымская налоговая приостанавливает свою работу
Мать убитой отчимом 5-летней Даши Пилипенко собирает деньги на памятник дочери
Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки
Как работают автовокзалы Крыма в режиме самоизоляции
В Крыму из-за коронавируса отменили 20 рейсов электричек