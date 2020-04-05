Глава Крыма поручил администрациям прикомандировать весь транспорт к больницам
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил муниципалитетам организовать доставку медиков к местам работы.
- Весь транспорт прикомандировать к больницам! - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. - Доставка сотрудников медорганизаций на работу - это задача муниципального образования и главврача.
Он призвал всех, у кого возникают проблемы, обращаться в оперативный штаб.
- Никого один на один с проблемой не оставим, - пообещал глава республики.
В свою очередь министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов отметил, что медучреждения по возможности предоставляют свой транспорт. Кроме того, медики координируются и люди, у которых есть личный транспорт, подвозят коллег.
- Для этого смещены графики работы, - отметил Чемоданов.
Вице-премьер Елена Романовская попросила муниципалитеты, глав администраций также организовать подвоз на работу и обратно работников психоневрологических интернатов, психиатрических больниц, домов престарелых, которые работают круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU