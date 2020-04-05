Глава Крыма поручил администрациям прикомандировать весь транспорт к больницам

5 Апр 2020 2020-04-05T10:21:46+03:00

Чтобы доставлять врачей на работу

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил муниципалитетам организовать доставку медиков к местам работы.

- Весь транспорт прикомандировать к больницам! - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. - Доставка сотрудников медорганизаций на работу - это задача муниципального образования и главврача.

Он призвал всех, у кого возникают проблемы, обращаться в оперативный штаб.

- Никого один на один с проблемой не оставим, - пообещал глава республики.

В свою очередь министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов отметил, что медучреждения по возможности предоставляют свой транспорт. Кроме того, медики координируются и люди, у которых есть личный транспорт, подвозят коллег.

- Для этого смещены графики работы, - отметил Чемоданов.

Вице-премьер Елена Романовская попросила муниципалитеты, глав администраций также организовать подвоз на работу и обратно работников психоневрологических интернатов, психиатрических больниц, домов престарелых, которые работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU