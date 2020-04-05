2020-04-05T12:12:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция поймала 7 крымчан, нарушивших карантин

Четырех из них направили в обсерваторы
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
У карантина свои правила и дресс-коды.У карантина свои правила и дресс-коды.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

В Крыму полиция поймала 7 человек, которые нарушили режим самоизоляции.

- Все привлечены к административной ответственности, четыре человека направили в обсерваторы, - сообщил на заседании оперативного штаба глава МВД по Республике Крым Павел Каранда.

Всего, по его словам, правоохранители проверили 681 человека из числа тех, кому предписано Роспотребнадзором находиться дома.

Также полицейские выявили 24 предприятия, работавшие несмотря на запрет главы Крыма. Всего проверили более двух тысяч объектов.

Кроме того, сотрудники МВД выдали 347 предписаний пожилым людям старше 65, которые гуляли на улице, хотя им до 14 апреля положено соблюдать режим самоизоляции.

- В целом мы фиксируем снижение активности населения на улицах, в том числе - меньше автотранспорта. Вчера сделали упор на места, где люди обычно отдыхали. Объезжали, патрулировали, нарушителей не зафиксировали, - отметил Павел Каранда.

Напомним, в Крыму зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работа аграрных предприятий Крыма продолжится в бесперебойном режиме
За кражу рыболовных снастей крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы
Крымские спасатели обезвредили три бомбы времен Великой Отечественной
Крымчанка пыталась нарушить карантин и выехать на Украину
Полиция не пустила в Крым 7 автомобилей, а не выпустила - 5
Коронавирус в Крыму: В стационаре наблюдаются 66 человек, в обсерваторах - 22
Полиция поймала 7 крымчан, нарушивших карантин
Глава Крыма поручил администрациям прикомандировать весь транспорт к больницам
В Крыму и Севастополе начался весенний призыв
Погода в Крыму на 5 апреля: ветрено и тепло до +15
Житель Перми решил переждать коронавирус на надувном плоту в Евпатории
На въезде в Крым со стороны Кубани появятся информационные щиты о пункте контроля
Курортный сезон в Крыму зависит от результатов самоизоляции
В Керчи «бдительная» гражданка не давала энергетикам работать из-за коронавируса
Крымский работодатель пойдет под суд за то, что не платил зарплату
Еще один гражданин решил сбежать из-под карантина на Украину
Полиция разыскивает жительницу Феодосии, пропавшую без вести в свой день рождения
В понедельник ялтинский обсерватор начнет принимать людей
Полтысячи пенсионеров нарушили режим самоизоляции за сутки в Крыму