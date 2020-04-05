Полиция поймала 7 крымчан, нарушивших карантин

5 Апр 2020 2020-04-05T12:12:50+03:00

У карантина свои правила и дресс-коды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Четырех из них направили в обсерваторы

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В Крыму полиция поймала 7 человек, которые нарушили режим самоизоляции.

- Все привлечены к административной ответственности, четыре человека направили в обсерваторы, - сообщил на заседании оперативного штаба глава МВД по Республике Крым Павел Каранда.

Всего, по его словам, правоохранители проверили 681 человека из числа тех, кому предписано Роспотребнадзором находиться дома.

Также полицейские выявили 24 предприятия, работавшие несмотря на запрет главы Крыма. Всего проверили более двух тысяч объектов.

Кроме того, сотрудники МВД выдали 347 предписаний пожилым людям старше 65, которые гуляли на улице, хотя им до 14 апреля положено соблюдать режим самоизоляции.

- В целом мы фиксируем снижение активности населения на улицах, в том числе - меньше автотранспорта. Вчера сделали упор на места, где люди обычно отдыхали. Объезжали, патрулировали, нарушителей не зафиксировали, - отметил Павел Каранда.

Напомним, в Крыму зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU