Нотариусы, СТО и стройки многоэтажных домов: Кому еще в Крыму разрешили работать в офлайне

5 Апр 2020 2020-04-05T22:47:37+03:00

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Нотариусы, станции технического обслуживания, автомастерские, застройщики многоэтажек и объектов за бюджетный счет получили разрешение возобновить работу с 6 апреля. Это предусмотрено изменениями, внесенными в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности.

Перечень организация и учреждений расширен до 25 видов и направлений деятельности. В основном это касается сельского хозяйства и смежным с ним сфер, дорожного строительства, и возведения объектов по федеральным, региональным и муниципальным программам, соцобслуживания и ритуальных услуг. Перечень системообразующих предприятий с большой численностью работников, которые продолжат работать с 6 апреля расширен до 92. Всем работникам разрешенных к деятельности сфер необходимо иметь при себе справку для перемещения от места проживания к месту работы по форме приложения №3 к указу. С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU