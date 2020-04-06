В Крыму выписали еще троих больных коронавирусом
В Крыму выписали еще троих человек, больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
Ранее на полуострове было выписано двое.
- Из 21 заболевшего коронавирусной инфекцией в Крыму уже выписано пять человек.В обсерваторах 22 человека. Лечение продолжается, никого в тяжелом состоянии нет, на ИВЛ-ах никто не находится, - сообщил Игорь Чемоданов.
По словам министра, под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2 936 человек.
- Снято с медицинского наблюдения 94 человека, поставлено 56 человек. 2849 человек находится под динамическим медицинским наблюдением. В стационарах у нас 65 человек, - заключил Игорь Чемоданов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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