2020-04-06T11:05:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму хотят запустить еще три лаборатории для тестов на коронавирус

Одно новое учреждение уже приступило к работе
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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На полуострове хотят запустить еще три лаборатории, где будут проводить тестирование на коронавирус. В частности, заявки подали две лаборатории на территории Республики Крым и одна - в Севастополе, сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, открытие новых лабораторий увеличит количество лиц, которые единовременно смогут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, начала работать новая лаборатория, которую развернули на базе республиканской детской больницы в Симферополе.

Всего в Крыму с начала пандемии провели более 4000 тестирований на коронавирус. За последние сутки лаборатории провели 318 тестов, еще 26 проб в работе.

Напомним, всего в республике зарегистрирован 21 человек, зараженный коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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