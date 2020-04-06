Отопительный сезон в Крыму продлят на время домашней самоизояции

6 Апр 2020 2020-04-06T11:07:23+03:00

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Отопительный сезон в Крыму продлится вплоть до снятия режима домашней самоизоляции граждан. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова

- В социальные сети поступает много обращений по поводу того, что наступил апрель, наружная температура воздуха повышается и люди переживают по поводу того, что у нас будет отключено центральное отопление, - отметила вице-премьер. - Принято решение, что до тех пор, пока не установится стабильная теплая погода, отопление отключать никто не будет.

Нормативами предусмотрено, что если в течение пяти суток средняя температура составляет +8 градусов и выше подача теплоносителя в систему прекращается. Однако с учетом домашней самоизоляции крымчан эта норма действовать не будет.

Последние изменения в указ главы продлили режим самозоляции для крымчан до 30 апреля. Однако если ситуация с заболеваемостью будет стабильная, ограничения будут сняты раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU