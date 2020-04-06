Крымские школы с этой недели начнут выдавать детям сухие пайки

6 Апр 2020 2020-04-06T11:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С этой недели школы начнут выдавать своим ученикам, которые ранее получали бесплатное питание и сейчас находятся на дистанционном обучении, сухие пайки или же денежную компенсацию.

- Отработаны порядки по каждому муниципалитету. Будут обеспечивать либо сухим пайком, либо финансовыми средствами на счета родителей. Должен быть уже согласован с Роспотребнадзором четкий перечень продуктов, которые могут войти в паек. На этой неделе должна начаться выдача сухих пайков, - рассказала вице-премьер Елена Романовская.

По ее словам, пайки (или денежную компенсацию) семьи будут получать один раз в 10 дней.

Порядок получения пайков, согласно указу главы РК, утверждают приказом общеобразовательной организации. Право на получение такого питания имеют ученики начальной школы (с 1 по 4 класс), а также льготные категории детей (сироты, дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU