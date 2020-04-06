Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома
Этим утром, 6 апреля, индекс самоизоляции в Симферополе составил 3,6. Такие данные приводит карта самоизоляции Яндекса.
Сервис выпустил онлайн-карту, которая ежедневно показывает индекс самоизоляции по городам России. Чем выше этот показатель, тем лучше. Так, высший балл – 4-5.
Нынешним утром, по данным яндекса, большинство людей в Симферополе находятся дома. В типичный день до коронавируса, для сравнения, индекс самоизоляции в крымской столице составлял 0,7.
Фото: yandex.ru
СПРАВКА «КП»
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Его используют в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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