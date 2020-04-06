2020-04-06T12:57:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома

В типичный день до коронавируса, для сравнения, индекс самоизоляции в крымской столице составлял 0,7
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Этим утром, 6 апреля, индекс самоизоляции в Симферополе составил 3,6. Такие данные приводит карта самоизоляции Яндекса.

Сервис выпустил онлайн-карту, которая ежедневно показывает индекс самоизоляции по городам России. Чем выше этот показатель, тем лучше. Так, высший балл – 4-5.

Нынешним утром, по данным яндекса, большинство людей в Симферополе находятся дома. В типичный день до коронавируса, для сравнения, индекс самоизоляции в крымской столице составлял 0,7.

Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

СПРАВКА «КП»

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Его используют в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчетов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе объявлено штормовое предупреждение
Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома
В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов
Симферопольские продавцы отказываются обслуживать покупателей без масок
Крымский парламент из-за коронавируса впервые проведет дистанционное заседание
В Симферополе пойман вооруженный кухонным ножом грабитель
Движение рельсобусов «Керчь - Анапа» прекращено до 18 апреля
Аксенов уволил главного ветинспектора Крыма
Ответственность за дезинфекцию подъездов лежит на управляющих компаниях
В Крыму готовы трудоустроить потерявших работу из-за коронавируса
Крымские школы с этой недели начнут выдавать детям сухие пайки
Отопительный сезон в Крыму продлят на время домашней самоизояции
В Крыму хотят запустить еще три лаборатории для тестов на коронавирус
Крымские полицейские оштрафовали за сутки 73 человека, которые находились на улице
В Крыму выписали еще троих больных коронавирусом
Аксенов: Эта неделя покажет, насколько долгим будет карантин
Из крымской столицы запустили троллейбусы в Ялту и Алушту
В Минкурортов Крыма придумали, как поддержать туристический бизнес
Погода в Крыму на 6 апреля: ветрено и тепло до +13
Режим домашней изоляции в Крыму продлен до 30 апреля
В Крыму табачным лавкам разрешили работать в режиме усиленных мер профилактики
Нотариусы, СТО и стройки многоэтажных домов: Кому еще в Крыму разрешили работать в офлайне
В Минобразе РК рассказали о работе школ и детских садов в режиме самоизоляции
Студенты КФУ с понедельника вернутся на дистанционное обучение
К концу дня в Крыму ожидается шторм