Вице-премьер Кабанов: Объекты ФЦП развития Крыма не пострадают от режима изоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T13:55:13+03:00

Стройки по ФЦП развития Крыма от коронавируса не пострадают Фото: Анна КИРИЕНКО

В этом году предстоит сдать 70 объектов

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Более 70 объектов и мероприятий по Федеральной целевой программе развития Крыма предстоит сдать в этом году. На их готовность режим изоляции и ограничений из-за коронавирусной инфекции не повлияет.

- В конце прошлой недели президент подписал закон, по которому Крыму и Севастополю дано исключительное право на заключение государственного контракта, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. — Это даст толчок к подбору подрядчиков, которые заслуживают уважения, и на наши республиканские объекты зайдут те подрядчики, которые заточены на конечный результат — выполнение строительства качественно и в срок.

Всего из 582 объектов по ФЦП уже сданы 280. По последним 50 проектные работы начнутся в этом году. Общий объем финансирования по ФЦП на Республику Крым составляет 427 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU