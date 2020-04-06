Новый медцентр им.Семашко сможет принять больных коронавирусом и пневмонией уже 13 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T14:29:27+03:00

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Новый медицинский центр им. Семашко под Симферополем с 13 апреля для приема больных коронавирусом и пневмонией. На объекте идет работа по подключению инженерных сетей и оборудования.

- Больница готова на 99%. Вопрос в пуске того или иного оборудования и налаживания внутренних систем, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - В случае острой эпидемиологической ситуации больница уже с 13 апреля сможет принимать пациентов на каких-то этажах, где идет установка аппаратов искусственной вентиляции легких - уже завезено 80 аппаратов, и идет их монтаж.

Юридически новый медцентр пока работать не будет, поскольку все строительно-монтажные работы генподрядчик завершит в апреле. Дальше Минздрав Крыма займется лицензированием объекта.

Напомним, медцентр имени Семашко в Симферополе строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Строить больницу начали в 2017 году, а ввод объекта в эксплуатацию был назначен на декабрь 2019 года. Но объект был неукомлектован оборудованием из-за чего его открытие перенесли на июль 2020 года.

Больница рассчитана на 730 коек. Площадь больницы составляет 58 тысяч квадратных метров.

Ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил о готовности больницы №7 Симферополя для приема больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU