2020-04-06T15:32:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Спрос на жилье в Крыму из-за коронавируса упадет на 10-15%

На стоимость квадратных метров падение спроса не повлияет
Анна КИРИЕНКО
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Квартиры не подешевеют, скорее, наборотКвартиры не подешевеют, скорее, наборотФото: Евгения ГУСЕВА
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Спрос на новое жилье в Крыму из-за коронавируса упадет на 10-15%. При этом цена на квадратный метр вырастет, или останется на прежнем уровне.

- Коронавирус даст эффект домино, и какая-то рецессия в экономике будет - она ударит по всем отраслям, - убежден вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Прогнозируем падение спроса на 10-15%.

Такая тенденция, по оценке вице-премьера, сохранится минимум год. Но на стоимость квадратного метра это не повлияет - жилье будет дорожать, поскольку привязано к курсу доллара.

- Лифтовое оборудование, котельное оборудование, насосы - все это покупается за валюту, - пояснил Кабанов.

Средняя стоимость квадратного метра жилья по региону составляет 52 тысячи рублей. В прошлом году в Крыму введено в эксплуатацию 80 тысяч квадратов жилой недвижимости, тогда как плановые показатели для региона составляют 150 тысяч кв. м. в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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