Из-за коронавируса бурение входа в пещеру Таврида отложили

6 Апр 2020 2020-04-06T17:32:31+03:00

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Бурение входа в пещеру «Таврида» остановили из-за режима повышенной готовности. Но карантин не мешает Крымскому федеральному университету работать над проектом по созданию научно-рекреационного комплекса. Как сообщили в пресс-службе университета, место потенциального входа в пещеру определили. Само бурение займет всего день, но пока все строительные работы запрещены. - Без посещения пещеры невозможно создать адекватный проект подземной части комплекса. Мы готовы приступить, как только получим разрешение, - отметил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. Как только появится вход, изучение пещеры продолжится. А пока разрабатывается проект ее подземной части. В нем определят специальное освещение и художественную подсветку, ограждения, места входа и выхода, а также безопасную высоту потолков. Помимо этого, в проекте укажут бетонные дорожки для людей с ограниченными возможностями. Открыть пещеру «Таврида» для посещения планируют к концу 2020 – началу 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU