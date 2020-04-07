В судах Крыма более 100 дел на нарушителей режима изоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T10:38:42+03:00

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Более 100 административных протоколов на нарушителей режима изоляции направлено в суды. Только за один день полицейские остановили 58 граждан, которые не могли объяснить свое нахождение на улице.

- По каждому собрали материалы и с каждым персонально будем разбираться, - заверил замначальника полиции МВД в РК Александр Смаглин.

С началом учебного процесса детей и подростков на улице стало намного меньше. За сутки составлено всего два протокола за невыполнение родителями своих обязанностей. Однако пожилых граждан, игнорирующих требование не покидать жилище, по-прежнему много.

- На улице установлено 304 пожилых гражданина, проведено анкетирование, сопровождены домой, - отметил Смаглин.

До 30 апреля по указу главы Крыма гражданам предписано не покидать место жительства, кроме указанных случаев — угроза жизни и здоровью, медицинская помощь, покупка продуктов питания и медицинских препаратов, выгул домашних питомцев в радиусе 100 метров от дома и выброс мусора. Кроме того, работникам предприятий и служб, чья деятельность продолжается в период усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции, выдается справка установленного образца, необходимая для передвижения к месту работы и обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU