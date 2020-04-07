В Генштабе РФ развеяли слухи о срыве весеннего призыва

7 Апр 2020 2020-04-07T11:07:59+03:00

В соцсетях разгуливает информация, что его отложили на неопределенный срок

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В Генштабе России рассказали, как будет проходить весенний призыв в этом году. Сообщается, что все военные комиссариаты продолжают работать, но многие сотрудники переведены на удаленную работу.

Сейчас, как пишет kp.ru, сбор о призывнике проводится в «дистанционном режиме». Это сделано для того, чтобы пока военкоматы не собирали большое количество людей в одном помещении.

- Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU