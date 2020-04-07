До 2021 года россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что гражданам не будут отключать коммунальные услуги за долги.
Также, как пишет kp.ru, перестанут начислять пени за просрочку платежей, и за капитальный ремонт в том числе. Мораторий продлится до 1 января 2021 года.
Кроме того, субсидии на жилье не придется переоформлять малообеспеченным семьям. Тем, у кого истекает срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммуналки истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически продлят на полгода.
Мишустин также заявил, что в стране продолжают проведение плановых операция по направлениям врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU