До 2021 года россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги

7 Апр 2020 2020-04-07T11:35:52+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что гражданам не будут отключать коммунальные услуги за долги.

Также, как пишет kp.ru, перестанут начислять пени за просрочку платежей, и за капитальный ремонт в том числе. Мораторий продлится до 1 января 2021 года.

Кроме того, субсидии на жилье не придется переоформлять малообеспеченным семьям. Тем, у кого истекает срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммуналки истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически продлят на полгода.

Мишустин также заявил, что в стране продолжают проведение плановых операция по направлениям врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU