2020-04-07T13:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Просто предупреждаю»: Аксенов готов ужесточить карантин в Крыму

Немало крымчан продолжают нарушать режим самоизоляции
Никита ПОЛЬКО
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Выходить из дома можно в крайнем случае.Выходить из дома можно в крайнем случае.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму будет введен еще более ужесточенный режим всеобщей самоизоляции, если жители полуострова продолжат нарушать правила карантина.

Как заявил на заседании штаба по профилактике коронавирсуа в Крыму глава региона Сергей Аксенов, новые ограничительные меры будут даже серьезнее, чем в Краснодаре.

- Я вижу, резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее. Просто предупреждаю, - сказал Аксенов.

Отметим, что 7 апреля стало известно еще об одном случае заражения новым коронавирусом в республике. На этот раз его диагностировали у крымчанки, которая вернулась на полуостров из Московской области.

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики, хотя власти не исключают, что время действия ограничительных мер будет сокращено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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