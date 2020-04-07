Крымский ученый рассказал об астероиде, который близится к Земле
Доцент Физико-технического института Крымского федерального университета им. Вернадского Дмитрий Ляшко рассказал об астероиде, который пролетит на минимальном расстоянии от Земли.
Ученый утверждает, что людям не стоит бояться его приближения.
- Расстояние от Земли до Луны - 380 тысяч километров. Астероид пролетит примерно в 16 раз дальше, это слишком далеко, чтобы попасть в гравитационное поле нашей планеты и притянуться к ней. Следующее такое приближение этого астероида к Земле будет в 2079 году, тогда он пролетит в 1800 тысяч километров, нЕо даже на этом расстоянии он не будет представлять опасности, - поделился Ляшко.
Размер астероида - от 2 до 4 километров в диаметре. Даже если предположить, что он упадет на землю, то к глобальной катастрофе это не приведет. Хотя разрушения будут колоссальными.
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ИСТОЧНИК KP.RU