2020-04-07T14:18:03+03:00
Происшествия

Симферополец пытался купить топливо на фальшивые деньги

Его задержала полиция
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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По данному факту проводится проверкаПо данному факту проводится проверкаФото: "КП" Архив
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В Симферополе сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего местного жителя, который попытался расплатиться фальшивой купюрой.

Он приехал на одну из городских заправок и заплатил за топливо поддельными пятью тысячами рублями.

Сотрудники нажали на «тревожную кнопку» и на место немедленно прибыли представители Росгвардии.

- Задержанный гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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