2020-04-07T16:50:00+03:00
Общество

Пренебрегая самоизоляцией: По Севастополю катались двое парней «под кайфом»

Одному из них грозит штраф, а второму – тюрьма
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сейчас в городе действует режим самоизоляцииСейчас в городе действует режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Севастополе задержали двоих парней, которые ездили по городу в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в УМВД по городу-герою, водитель заметно нервничал при виде полицейских и не хотел общаться. После этого сотрудники полиции и приняли решение проверить граждан.

Так, у 27-летнего парня нашли в пачке из-под сигарет психотропное вещество «мефедрон». Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до трех лет тюрьмы, пишет ForPost.

Что касается водителя, то он находился в состоянии наркотического опьянения. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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