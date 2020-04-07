Пренебрегая самоизоляцией: По Севастополю катались двое парней «под кайфом»
В Севастополе задержали двоих парней, которые ездили по городу в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в УМВД по городу-герою, водитель заметно нервничал при виде полицейских и не хотел общаться. После этого сотрудники полиции и приняли решение проверить граждан.
Так, у 27-летнего парня нашли в пачке из-под сигарет психотропное вещество «мефедрон». Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до трех лет тюрьмы, пишет ForPost.
Что касается водителя, то он находился в состоянии наркотического опьянения. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU