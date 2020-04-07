В Никитском ботсаду парад тюльпанов впервые проходит без гостей

7 Апр 2020 2020-04-07T18:07:57+03:00

Зацвели более 100 тысяч тюльпанов разных сортов

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Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду (НБС) впервые проходит без посетителей. Увидеть цветы можно виртуально: в соцсетях, на сайте сада.

Напомним, с 23 марта до 20 апреля из-за угрозы коронавируса закрыты все парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян».

- Мы не могли допустить, чтобы наш Парад тюльпанов остался без зрителей, – цитирует Крымская газета директора НБС Юрия Плугатаря. – Пусть виртуально, но его можно будет увидеть во всей красе.

К параду тюльпанов 2020 в Никитском саду готовились с прошлого года. Высаживать луковицы начали в первых числах декабря. Всего на параде - 100 тысяч тюльпанов двухсот различных сортов.

Гордость парада - 130 голландских сортов, впервые представленных в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU