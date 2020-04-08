За сутки в Крыму поймали 16 нарушителей режима самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T11:15:53+03:00

Кроме того, полицейские вернули домой троих несовершеннолетних, которые находились без сопровождения взрослых

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В Крыму за 7 апреля обнаружили десять предприятий, которые работали, нарушая ограничительные меры по коронавирусу и 16 нарушителей режима самоизоляции.

- За вчера мы выявили десять объектов, которые функционировали, хотя и не вошли в перечень предприятий с разрешенной деятельностью, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов за день проверили 604 человека по месту жительства, которым были выданы предписания для нахождения под наблюдением.

- Нарушений по этой части не выявлено. В то же время мы задокументировали 16 нарушителей, которые не соблюдали установленные правила поведения в условиях ограничительных мероприятий. Троих несовершеннолетних опять на улицах поймали, которые находились без сопровождения взрослых без причины, - заключил Смаглин.

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ИСТОЧНИК KP.RU