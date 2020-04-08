На борьбу с коронавирусом в Крыму выделили еще 168 миллионов рублей
Минздрав Крыма получит на борьбу с коронавирусом дополнительно 168 миллионов рублей. Средства пойдут на предупреждение угрозы чрезвычайной ситуации биолого-социального характера регионального уровня.
Распоряжением Совмина бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда. Ранее на эти цели Минздраву направили 30 миллионов рублей.
По состоянию на 8 апреля в Крыму зарегистрировано 23 случая новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 2837 человек, у которых подозревают коронавирус. В обсерваторах находятся 20 человек.
8 апреля очаг инфекции выявлен в городской больнице Армянска. Его источником стал пациент с гипертонией, который заразился от своей родственницы, вернувшейся в Крым из Москвы.
Медицинское учреждение оцеплено и переходит на режим работы обсерватора. Внутри 124 человека персонала и пациентов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»