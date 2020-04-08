Симферопольский аэропорт выделил бесплатные наборы питания для пожилых и малоимущих

8 Апр 2020 2020-04-08T12:13:43+03:00

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Аэропорт Симферополь в рамках акции #МыВместе выделил бесплатное бортпитание для пожилых и малоимущих.

В продуктовые наборы входят, помимо основного блюда, паштет, круассаны, булочки, сыр, фрукты, напитки.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма, еду нуждающимся доставляют активисты ОНФ и волонтеры.

- Ежедневно мы получаем заявки от штаба акции #МыВместе и выделяем необходимое количество наборов питания. Сейчас это около 40 наборов в день, - отметил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

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ИСТОЧНИК KP.RU