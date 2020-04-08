В Госдуме рассказали о вероятности закрытия Армянска из-за коронавируса
Решение о закрытии Армянска и введении в городе комендантского часа будут принимать специалисты. А пока всем жителям следует строго придерживаться режима самоизоляции.
Об этом КП-Крым сообщила Сетлана Савченко, депутат Госдумы от евпаторийского избирательного округа, в который также входит Армянск.
Напомним, что 8 апреля в больнице Армянска выявлен очаг коронавирусной инфекции. Мужчина, который контактировал с инфицированной Covid-19 родственницей, мог заразить весь персонал медучреждения. В этой связи принято решение закрыть больницу и превратить ее в обсерватор на 2 недели. Здание оцеплено силовиками, внутри остается 124 человека – это медперсонал и пациенты.
- История с Армянском показала нам, что угроза абсолютно реальная. Ситуация в городе осложняется тем, что под удар попали врачи. Решение о возможном закрытии города примут специалисты в ближайшее время. Я же прошу всех горожан соблюдать режим изоляции и не подвергать опасности себя и других, - взывает депутат Госдумы.
По словам Светланы Савченко, с 5 апреля она сама находится на самоизоляции в Белогорске. Депутат просит жителей Армянска, в случае необходимости, писать на ее имя обращения через социальные сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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