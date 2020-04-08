2020-04-08T12:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Муниципалитеты Крыма получили 2 миллиона рублей на дезинфекцию транспорта

Половина суммы уйдет в Керчь, еще полмиллиона Симферополю
Анна КИРИЕНКО
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Затраты на обработку транспорта компенсирует бюджетЗатраты на обработку транспорта компенсирует бюджетФото: Мария ЛЕНЦ
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Совет министров Крыма выделил из резервного фонда 2 миллиона рублей на санитарную обработку общественного транспорта. Деньги поступят в муниципалитеты согласно заявкам.

Из всей суммы 1,1 миллиона рублей получит Керчь. Симферополю полагается 495 тысяч рублей, в Кировский район направят 325 тысяч.

Отдельно Совмин утвердил порядок предоставления субсидий на покрытие затрат частных перевозчиков на обработку транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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