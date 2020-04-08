В Симферополе планируют снести 100 незаконных торговых точек

8 Апр 2020 2020-04-08T13:01:56+03:00

Работу хотят закончить до конца года

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В 2020 году в Симферополе снесут 100 незаконных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на первого замглавы Сергея Бажана.

До этого материалы по объектам рассматривала муниципальная комиссия по демонтажу. Она и приняла решение о незаконности их расположения и вынесла постановление о сносе.

- Пользователи незаконных НТО были уведомлены о предстоящем демонтаже в установленном законодательством порядке, - отметил Бажан.

Кстати, в городе по состоянию на 7 апреля уже 32 незаконных торговых павильона.

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ИСТОЧНИК KP.RU