Аксенов разрешил продажу автозапчастей во время карантина

8 Апр 2020 2020-04-08T13:27:14+03:00

Часть торговых точек закрыта до сих пор. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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В перечень товаров первой необходимости, которые можно продавать в Крыму во время режима всеобщей самоизоляции, внесли автомобильные запчасти. Изменения в указ внес глава региона Сергей Аксенов.

Отныне магазины автозапчастей могут возобновить свою работу. Главное – соблюдать меры безопасности. Помещения магазинов нужно дезинфицировать, сотрудники обязаны быть в защитных масках и соблюдать режим социальной дистанции в полтора метра.

Напомним, что большинство предприятий в Крыму перестали работать с 25 марта, когда в регионе ввели ограничения для нераспространения коронавируса. Позже власти пошли на послабление ограничений. Табачную продукцию, например, включили в перечень товаров первой необходимости. Также разрешено работать станциям технического обслуживания, нотариусам и строительным магазинам.

При этом печатная продукция и газеты до сих пор не вошли в перечень товаров первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU