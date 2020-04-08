В Керчи задержали пьяного мужчину, который пугал людей коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T13:52:35+03:00

Полицейские доставили его в инфекционное отделение местной горбольницы

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В Керчи из квартиры в инфекционную больницу отправился местный житель, который в пьяном угаре пугал соседей тем, что он якобы болен коронавирусом.

- Вечером 7 апреля в 23.40 узнали, что полицейским нужна помощь в открытии дверей. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно и угрожал членам семьи. Он кричал, что болеет коронавирусом, - рассказал КП-Крым источник, знакомы с ситуацией.

Позже пьяного дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в инфекционное отделение керченской горбольницы.

Напомним, на 8 апреля в Крыму подтверждено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, пять пациентов с таким диагнозом уже выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU