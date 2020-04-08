Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 8 апреля 2020: На улицах оживленно
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 8 апреля 2020 составил 3,4. Это такой же показатель, как и 7 апреля. Такие данные приводит карта самоизоляции от Яндекса по городам России.
По данным сервиса, на улице достаточно людей, хотя в нынешней обстановке все же лучше оставаться дома.
Индекс обновляется ежедневно, показывая, в каких городах России живут более или менее дисциплинированные люди. В типичный день до коронавируса, для сравнения, индекс самоизоляции в крымской столице составлял 0,5.
Яндекс рассчитывает индекс самоизоляции, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Поэтому показатель примерный, он не может использоваться для точных расчетов. Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей.
Напомним, в Крыму на 8 апреля зафиксировано 23 зараженных коронавирусной инфекцией, 5 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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