2020-04-08T15:17:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов призвал медработников внимательнее осматривать пациентов

В Армянске больной Covid-19 поступил с гипертоническим кризом
Анна КИРИЕНКО
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Гости из Москвы - повод для подозрений на Covid-19Гости из Москвы - повод для подозрений на Covid-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал всех медработников внимательнее осматривать пациентов. Случай выявления Covid-19 в больнице Армянска говорит о недостаточном опросе поступающих больных.

- Человек был с самого начала с температурой, и если бы изначально его изолировали в отдельную палату и исключили контакты, то не было бы необходимости больницу в обсерватор превращать, - подчеркнул Аксенов.

- Мало того, еще и родственница и днями приехала и Москвы. Получается, на лицо все признаки, что человек мог подхватить инфекцию. Будьте внимательны, ваша внимательность может кому-то облегчить жизнь и избежать заражения.

Результаты анализов мужчины с подозрением на Covid-19 будут известны сегодня. С ночи больница Армянска перешла в режим обсерватора с изоляцией пациентов и сотрудников.

При возникновении случаев инфицирования срок изоляции каждый раз будет продлеваться еще на 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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