Филиалы «Воды Крыма» заработали в штатном режиме для оплаты услуг ЖКХ

8 Апр 2020 2020-04-08T15:44:50+03:00

Приходить туда можно только в масках

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С 8 апреля крымчане могут заплатить за услуги водоснабжения в абонентских службах филиалов предприятия «Вода Крыма» в штатном режиме. Об этом сообщается на официальной странице Facebook организации.

- Произвести оплату услуг смогут абоненты, которые неукоснительно соблюдают методические рекомендации по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и масочный режим, - уточнили представители «Воды Крыма».

Кстати, ранее «КП-Крым» писала, что россиянам не будут отключать коммунальные услуги за неуплату и начислять пени за просрочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU