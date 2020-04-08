2020-04-08T16:28:43+03:00
Общество

Новый медцентр под Симферополем сможет принимать больных коронавирусом

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Новый медцентр находится в Молодежном. Фото: Владимир Прошкин / Крымская газетаНовый медцентр находится в Молодежном. Фото: Владимир Прошкин / Крымская газета
Изменить размер текста:

Эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство нового многофункционального центра имени Семашко под Симферополем.

Сообщается, что там, при необходимости, смогут принимать больных коронавирусом.

В ближайшее время больница в 13 этажей откроется в Молодежном. Она будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, в который войдет поликлиника, приемное отделение, кабинеты с МРТ, КТ и рентгеном.

- На втором этаже размещен блок отделения реанимации и интенсивной терапии, блок операционного отделения, а также помещения для проведения эндоскопических исследований, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

На третьем этаже будут работать отделения реанимации и 11 операционных. Четвертый оборудован под палатное отделение дневного пребывания хирургического профиля.

На остальных этажах находятся палаты для пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый медцентр под Симферополем сможет принимать больных коронавирусом
Филиалы «Воды Крыма» заработали в штатном режиме для оплаты услуг ЖКХ
Аксенов призвал медработников внимательнее осматривать пациентов
Власти Крыма не готовы обеспечить всех медиков противочумными костюмами
Глава администрации Армянска высказался о ситуации с коронавирусом в городе
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 8 апреля 2020: На улицах оживленно
В Керчи задержали пьяного мужчину, который пугал людей коронавирусом
Аксенов разрешил продажу автозапчастей во время карантина
В Симферополе планируют снести 100 незаконных торговых точек
Названа причина закрытия городской больницы на севере Крыма
Муниципалитеты Крыма получили 2 миллиона рублей на дезинфекцию транспорта
В Госдуме рассказали о вероятности закрытия Армянска из-за коронавируса
Крымский университет сможет проводить тесты на коронавирус
Жителей Армянска из-за карантина в горбольнице будут возить в Красноперекопск
Симферопольский аэропорт выделил бесплатные наборы питания для пожилых и малоимущих
На борьбу с коронавирусом в Крыму выделили еще 168 миллионов рублей