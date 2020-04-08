Новый медцентр под Симферополем сможет принимать больных коронавирусом
Эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство нового многофункционального центра имени Семашко под Симферополем.
Сообщается, что там, при необходимости, смогут принимать больных коронавирусом.
В ближайшее время больница в 13 этажей откроется в Молодежном. Она будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, в который войдет поликлиника, приемное отделение, кабинеты с МРТ, КТ и рентгеном.
- На втором этаже размещен блок отделения реанимации и интенсивной терапии, блок операционного отделения, а также помещения для проведения эндоскопических исследований, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
На третьем этаже будут работать отделения реанимации и 11 операционных. Четвертый оборудован под палатное отделение дневного пребывания хирургического профиля.
На остальных этажах находятся палаты для пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU