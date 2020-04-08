Новый медцентр под Симферополем сможет принимать больных коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T16:28:43+03:00

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Эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство нового многофункционального центра имени Семашко под Симферополем.

Сообщается, что там, при необходимости, смогут принимать больных коронавирусом.

В ближайшее время больница в 13 этажей откроется в Молодежном. Она будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, в который войдет поликлиника, приемное отделение, кабинеты с МРТ, КТ и рентгеном.

- На втором этаже размещен блок отделения реанимации и интенсивной терапии, блок операционного отделения, а также помещения для проведения эндоскопических исследований, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

На третьем этаже будут работать отделения реанимации и 11 операционных. Четвертый оборудован под палатное отделение дневного пребывания хирургического профиля.

На остальных этажах находятся палаты для пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU