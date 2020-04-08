Аксенов наделил сотрудников МЧС правом штрафовать за нарушение карантина

8 Апр 2020 2020-04-08T16:55:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил перечень сотрудников республиканского МЧС , уполномоченных штрафовать за нарушение санэпидрежима.

Всего составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП имеют право 10 сотрудников чрезвычайного ведомства Крыма.

К ним относятся руководители и специалисты управления гражданской защиты, отдела надзорной деятельности управления природной и техногенной безопасности, надзорной деятельности.

Напомним, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет административный штраф в 1-30 тысяч рублей для граждан, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы увеличиваются до 15-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU