2020-04-08T16:55:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов наделил сотрудников МЧС правом штрафовать за нарушение карантина

Выписать штраф могут всего 10 сотрудников чрезвычайного ведомства
Анна КИРИЕНКО
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Должностные лица МЧС Крыма получили право штрафовать за нарушение санэпидрежима. Фото: пресс-служба ГУ МЧС в РКДолжностные лица МЧС Крыма получили право штрафовать за нарушение санэпидрежима. Фото: пресс-служба ГУ МЧС в РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил перечень сотрудников республиканского МЧС , уполномоченных штрафовать за нарушение санэпидрежима.

Всего составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП имеют право 10 сотрудников чрезвычайного ведомства Крыма.

К ним относятся руководители и специалисты управления гражданской защиты, отдела надзорной деятельности управления природной и техногенной безопасности, надзорной деятельности.

Напомним, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет административный штраф в 1-30 тысяч рублей для граждан, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы увеличиваются до 15-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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