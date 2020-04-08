2020-04-08T16:58:37+03:00
Происшествия

В Крыму кавказец пытался подкупить полицейского

Сотруднику МВД он предложил две тысячи рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Теперь нарушителю грозит тюрьмаТеперь нарушителю грозит тюрьмаФото: Из архива "КП"
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На Ангарском перевале полицейские остановили автомобиль «Форд» за рулем которого был 29-летний гражданин одной из закавказских республик.

В ходе проверки документов выяснилось, что у мужчины нет прав, пишет «Крымское информационное агентство».

Решив «договориться», кавказец предложил сотруднику полиции взятку в размере две тысячи рублей.

На место происшествие немедленно выехали оперативники. Против подозреваемого в дачи взятки возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Ему грозит лишение свободы сроком на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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