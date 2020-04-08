Керчанину грозит 5 лет тюрьмы за организацию незаконной миграции
Полицейские Керчи в ходе проверки обнаружили факт организации незаконной миграции иностранца.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, руководитель одной из общественных организаций «приютил» по адресу предприятия иностранца. Который, кстати, находился на территории России незаконно.
В результате против руководителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Всего с начала года составили 48 административных протоколов за правонарушения в сфере миграции.
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ИСТОЧНИК KP.RU