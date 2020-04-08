Керчанину грозит 5 лет тюрьмы за организацию незаконной миграции

8 Апр 2020 2020-04-08T17:15:22+03:00

Иностранец находился на территории России без необходимых документов

Изменить размер текста: A A

Полицейские Керчи в ходе проверки обнаружили факт организации незаконной миграции иностранца.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, руководитель одной из общественных организаций «приютил» по адресу предприятия иностранца. Который, кстати, находился на территории России незаконно.

В результате против руководителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Всего с начала года составили 48 административных протоколов за правонарушения в сфере миграции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU