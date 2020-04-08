Крымские отельеры просят частников не принимать туристов до 1 июня
В Крыму некоторые «теневые» отели продолжают принимать туристов, вопреки запрету размещать отдыхающих до 1 июня в связи с распространением коронавирусной инфекцией.
- Весь нелегальный сектор очень рискует, потому как если один заболевший или же очаг возникает в той или иной квартире или домовладении, то это очень легко выясняется и возникает не только административная, но и уголовная ответственность, - сообщил в ходе видеоконференции с представителями отрасли министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, контролировать нелегальное размещение должны главы муниципалитетов.
В свою очередь представители турфирм и отельеры полуострова призвали теневиков отказаться от размещения туристов, чтобы можно было принимать отдыхающих после 1 июня.
- Мы считаем, что сейчас нужно всем поголовно соблюдать требования о неразмещении туристов до конца мая, с тем, чтобы мы 1 июня могли открыться. Поэтому мы будем всех сейчас призывать к этому, в том числе и нелегальных участников рынка, которые пытаются это тяжелое время использовать для собственных преференций, - выразил свое мнение директор туристической компании Андрей Пылов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»