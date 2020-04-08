2020-04-08T18:03:14+03:00
Общество

Из-за коронавируса пасхальные куличи в крымских магазинах будут продаваться в упаковках

На предприятии «Крымхлеб» их начнут печь уже на следующей неделе
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Пасху в этом году будут отмечать 19 апреляПасху в этом году будут отмечать 19 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
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Со следующей недели на предприятии «Крымхлеб» начнут печь куличи. Как сообщили представители предприятия, они все будут продаваться только в упаковках.

Это нужно для того, чтобы обезопасить продукцию в связи с распространением коронавируса, передает «Крым.24».

Оптовая цена - 25 рублей за кулич. В цену включена и безопасная упаковка.

Напомним, праздник Светлого Христова Воскресения в 2020 году отмечается 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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