Из-за коронавируса пасхальные куличи в крымских магазинах будут продаваться в упаковках
На предприятии «Крымхлеб» их начнут печь уже на следующей неделе
Пасху в этом году будут отмечать 19 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
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Со следующей недели на предприятии «Крымхлеб» начнут печь куличи. Как сообщили представители предприятия, они все будут продаваться только в упаковках.
Это нужно для того, чтобы обезопасить продукцию в связи с распространением коронавируса, передает «Крым.24».
Оптовая цена - 25 рублей за кулич. В цену включена и безопасная упаковка.
Напомним, праздник Светлого Христова Воскресения в 2020 году отмечается 19 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU