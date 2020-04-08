2020-04-08T19:40:54+03:00
Общество

Крымский эколог призвал задействовать альтернативные источники пресной воды

Чтобы был резерв на случай засухи
Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольское водохранилище в конце 2019 выглядело так. В 2020-м ситуация не слишком улучшиласьСимферопольское водохранилище в конце 2019 выглядело так. В 2020-м ситуация не слишком улучшиласьФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымский эколог призвал задействовать альтернативные источники питьевой и технической воды в Крыму, чтобы избежать катастрофических последствий возможной засухи.

В частности, среди вариантов - опреснение морской воды, использование воды из слабоминерализованных озер, а также очистка и повторное использование сточных вод.

- Нужно думать, чтобы были какие-то резервы, - отмечает в комментарии ForPost президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. - У нас есть наработки, где мы выявили глубинные воды пресные или чуть-чуть слабоминерализованные, которые могут стать резервом для ситуаций, когда мы на пределе. Это был бы стратегический запас, и он есть, но до ума пока ничего не доведено.

На сегодняшний день Крым полностью питается из водохранилищ естественного стока, а значит - зависим от погоды. В этом году на полуострове - засуха, очень мало осадков, и глава Крыма Сергей Аксенов не исключает, что летом Симферополь может перейти на подачу воды по графику.

Ранее сельское хозяйство полуострова, а также безводные северо-восточные регионы получали воду из Северо-Крымского канала, однако Украина прекратила подачу днепровской воды на полуостров после вхождения региона в состав РФ в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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