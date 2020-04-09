Стали известны результаты первых тестов на коронавирус в больнице Армянска

9 Апр 2020 2020-04-09T10:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральной горбольнице Армянска, которую в ночь на 8 апреля закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом, пока нет положительных тестов на новую инфекцию.

- Все те лица, которые были обследованы в условиях обсерватора, а это близкие контакты заболевшего, - результаты по ним отрицательные, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Но, несмотря на получение отрицательных результатов, обсервация будет продолжаться до 14 дней, считая с 7 числа.

Наталья Пеньковская сообщила, что повторное обследование на коронавирус для всех, кто находится в обсерваторе, проведут на 10-й день карантина. По результатам второго теста граждан уже начнут выписывать.

Напомним, в стационар горбольницы Армянска доставили родственника крымчанки, которая побывала в Москве и заразилась коронавирусом. У него тест тоже оказался положительным. В результате вся больница, включая пациентов и врачей, на две недели закрыта на карантин.

Всего в Крыму зарегистрировали 26 случаев заболевания covid-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU