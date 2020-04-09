2020-04-09T11:12:26+03:00
Общество

В идущих через Крымский мост поездах расселяют пассажиров

До мая перевозчик даже сделал скидку на билеты
Никита ПОЛЬКО
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Фото: ГрандСервисЭкспрессФото: ГрандСервисЭкспресс
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В поездах, которые идут через Крымский мост, сократили количество пассажиров в одном купе и плацкартном отсеке. Вагон-ресторан не работает.

- Размещаем не более двух человек в одном купе и не более трех в плацкартном отсеке, - сообщили в пресс-службе перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».

Более того, всех пассажиров, которые покупали билеты на верхние полки, переселяют на нижние. Дополнительно денег за это не берут.

При этом до 25 мая действует скидка 80% на четвертое место в одном заказе.

Через Крымский мост продолжают ходить поезда сообщением «МоскваСимферополь» и «Санкт-ПетербургСевастополь».

В конце апреля должны быть запущены рейсы из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска в Симферополь и из Москвы в Севастополь, а в мае - из Москвы и Петербурга до Евпатории и Феодосии.

Заметим, что правительство Крыма приняло решение отправлять на двухнедельную принудительную самоизоляцию всех прибывших на полуостров граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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