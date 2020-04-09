ФСБ задержала керчанина, который призывал к экстремизму на YouTube

9 Апр 2020 2020-04-09T11:05:32+03:00

Ему грозит до 5 лет тюрьмы

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Сотрудники ФСБ в Керчи задержали 54-летнего мужчину, который публично призывал к экстремистской деятельности. Видеоролики он выкладывал на YouTube.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в них он призывал пользователей к осуществлению противоправных действий.

Против мужчины возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU