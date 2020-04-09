После карантина в Крым доставят первые фигуры животных для пещеры «Таврида»
После окончания карантина в связи с коронавирусом в Крым доставят первые три фигуры древних животных. Они станут украшением ландшафтного парка пещеры «Таврида».
Это - четырехметровых слон, слоненок и саблезубый кот-гомотерий, которых изготовили в Китае.
Фото: пресс-служба КФУ
Основа фигур состоит из пенополистирол на металлическом каркасе, а снаружи они покрыты несколькими слоями прочного силикона.
Остальные 17 фигур будут делать на заводе в Санкт-Петербурге.
- У китайских разработчиков восприятие образов животных немного «кукольное», а питерцы ближе к анималистическому искусству, нам это больше подходит. В отличие от Китая, в Санкт-Петербурге делают не 3D-модели, а более классические эскизы из пластилина, - отметил ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.
В будущем ландшафтный парк пополнится верблюдом, страусом, семьей бизонов, гигантской гиеной, семьей гомотериев.
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ИСТОЧНИК KP.RU