После карантина в Крым доставят первые фигуры животных для пещеры «Таврида»

9 Апр 2020 2020-04-09T11:35:46+03:00

Там появятся большой слон, слоненок и кот-гомотерий

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После окончания карантина в связи с коронавирусом в Крым доставят первые три фигуры древних животных. Они станут украшением ландшафтного парка пещеры «Таврида».

Это - четырехметровых слон, слоненок и саблезубый кот-гомотерий, которых изготовили в Китае.

Фото: пресс-служба КФУ

Основа фигур состоит из пенополистирол на металлическом каркасе, а снаружи они покрыты несколькими слоями прочного силикона.

Остальные 17 фигур будут делать на заводе в Санкт-Петербурге.

- У китайских разработчиков восприятие образов животных немного «кукольное», а питерцы ближе к анималистическому искусству, нам это больше подходит. В отличие от Китая, в Санкт-Петербурге делают не 3D-модели, а более классические эскизы из пластилина, - отметил ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

В будущем ландшафтный парк пополнится верблюдом, страусом, семьей бизонов, гигантской гиеной, семьей гомотериев.

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ИСТОЧНИК KP.RU