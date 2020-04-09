Пассажиров автобуса «Симферополь - Армянск» срочно разыскивает Роспотребнадзор

9 Апр 2020 2020-04-09T14:03:52+03:00

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Территориальное управление Роспотребнадзора разыскивает пассажиров рейсового автобуса «Симферополь - Армянск», которые ехали 28 марта вместе с зараженной коронавирусом женщиной. Гражданам предстоит карантин под медицинским наблюдением.

Рейс отправлялся из Симферополя с площадки возле торгового центра «Южная галерея» в 12.00. Всем, кто ехал в этом автобусе, необходимо заявить о себе по телефону 112. У всех пассажиров отберут пробы на коронавирус и поместят в режим самоизоляции.

Напомним, накануне подтвердился диагноз Covid-19 у семьи в Армянске. Источником стала женщина, прибывшая из Москвы 28 марта. Ее брат еще до выявления инфекции оказался в городском больнице с гипертоническим кризом. Теперь весь персонал и пациенты находятся на карантине 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU