В Крыму ввели обязательную самоизоляцию для всех прибывших из других регионов РФ
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Теперь все россияне, прибывшие в Крым из других регионов, обязаны обеспечить двухнедельную самоизоляцию или же отправиться в обсерватор.
- Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым… обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест), - сказано в документе.
Ранее положительный анализ на коронавирусную инфекцию обнаружили у крымчанки, которая вернулась из Москвы. Позже диагноз подтвердился у двух ее членов семьи.
Предложение ввести обязательную самоизоляцию для всех, прибывающих в Крым, прозвучало во время ежедневного оперативного штаба, который проводят власти Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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