2020-04-09T16:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму ввели обязательную самоизоляцию для всех прибывших из других регионов РФ

Если им негде выдержать режим, прибывших поместят в обсерватор
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Теперь все россияне, прибывшие в Крым из других регионов, обязаны обеспечить двухнедельную самоизоляцию или же отправиться в обсерватор.

- Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым… обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест), - сказано в документе.

Ранее положительный анализ на коронавирусную инфекцию обнаружили у крымчанки, которая вернулась из Москвы. Позже диагноз подтвердился у двух ее членов семьи.

Предложение ввести обязательную самоизоляцию для всех, прибывающих в Крым, прозвучало во время ежедневного оперативного штаба, который проводят власти Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России на 9 апреля больше 10 тысяч заболевших коронавирусом
Ялтинец ограбил магазин, угрожая сотрудникам зажигалкой
В Керчи частично поменяли расписание общественного транспорта
Море в крымском поселке заполонила хамса, которую пригнали дельфины
Пострадавшим от коронавируса отраслям обещают снизить ставки налогов
Роспотребнадзор разыскивает водителя такси, который вез пассажиров из симферопольского аэропорта
Частников призывают ввести в Крыму отсрочку по аренде до конца июня
Руководителей «Крымэнерго» посадили под домашний арест на два месяца
Крым предложит расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Сотрудников Госстройнадзора Крыма обвинили в получении крупной взятки
В Крыму ввели обязательную самоизоляцию для всех прибывших из других регионов РФ
Крымские санатории требуют доплату с туристов, которые переносят отдых на лето
«Осторожно: Заразная зона!»: Как устроена крымская лаборатория по выявлению коронавируса
Крымские волонтеры доставили еду и лекарства около полутора тысячам пожилых людей
Эфиромасличный завод в Алуште выпустил первую партию антисептика с лавандой
Как крымчанам удаленно получить пропуск в пограничную зону
Пассажиров автобуса «Симферополь - Армянск» срочно разыскивает Роспотребнадзор
Двух иностранцев-наркодилеров задержали в Бахчисарае
Ураганный ветер сорвал крышу с одного из зданий в Симферополе
Севастопольский автовокзал заработал в штатном режиме
Вернувшиеся из Крыма украинцы сбежали из обсерватора в Херсонской области
В конце апреля начнется укладка асфальта на одном из участков пятого этапа трассы «Таврида»
После карантина в Крым доставят первые фигуры животных для пещеры «Таврида»
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 9 апреля 2020: Большинство сидит дома
ФСБ задержала керчанина, который призывал к экстремизму на YouTube