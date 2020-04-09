В Крыму ввели обязательную самоизоляцию для всех прибывших из других регионов РФ

9 Апр 2020 2020-04-09T16:44:46+03:00

Если им негде выдержать режим, прибывших поместят в обсерватор

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Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Теперь все россияне, прибывшие в Крым из других регионов, обязаны обеспечить двухнедельную самоизоляцию или же отправиться в обсерватор.

- Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым… обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест), - сказано в документе.

Ранее положительный анализ на коронавирусную инфекцию обнаружили у крымчанки, которая вернулась из Москвы. Позже диагноз подтвердился у двух ее членов семьи.

Предложение ввести обязательную самоизоляцию для всех, прибывающих в Крым, прозвучало во время ежедневного оперативного штаба, который проводят власти Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU