Сотрудников Госстройнадзора Крыма обвинили в получении крупной взятки

9 Апр 2020 2020-04-09T17:40:54+03:00

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Должностным лицам Госстройнадзора Крыма предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР по Крыму, дело возбуждено в отношении заведующего отделом и главного консультанта отдела Стройнадзора.

По данным следствия, сотрудники вступили между собой в преступный сговор: они хотели получить взятку от представителя фирмы за общее покровительство при стройнадзоре за жилым комплексом «Евпатория».

- Специалисты службы потребовали передавать им за это не менее 240 тыс. руб. каждые полгода на протяжении пяти лет, то есть на период строительства вышеуказанного объекта, - сообщили в Следкоме.

Средства планировалось перечислять на специальный банковский счет. Сотрудников госстройнадзора задержали, когда они получили первую сумму взятки.

Обвиняемые арестованы по ходатайству следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU