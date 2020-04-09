Роспотребнадзор разыскивает водителя такси, который вез пассажиров из симферопольского аэропорта
Он забрал клиентов около семи вечера
Это необходимо для проведения противоэпидемических мероприятийФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Роспотребнадзор ищет водителя такси, который 2 апреля вез пассажиров из симферопольского аэропорта.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 19.00 он вез трех человек - мужчину, женщину и девушку. Они поехали по адресу: Симферополь, улица Гагарина, 24.
- Водителю такси необходимо незамедлительно обратиться в управление Роспотребнадзора телефонам: +7978 919 11 23 или +7978 919 11 46, - подчеркнули в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU