Роспотребнадзор разыскивает водителя такси, который вез пассажиров из симферопольского аэропорта

9 Апр 2020 2020-04-09T18:33:30+03:00

Это необходимо для проведения противоэпидемических мероприятий Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Он забрал клиентов около семи вечера

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Роспотребнадзор ищет водителя такси, который 2 апреля вез пассажиров из симферопольского аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 19.00 он вез трех человек - мужчину, женщину и девушку. Они поехали по адресу: Симферополь, улица Гагарина, 24.

- Водителю такси необходимо незамедлительно обратиться в управление Роспотребнадзора телефонам: +7978 919 11 23 или +7978 919 11 46, - подчеркнули в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU