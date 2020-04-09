Море в крымском поселке заполонила хамса, которую пригнали дельфины

9 Апр 2020 2020-04-09T18:55:46+03:00

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В поселке Черноморское в акватории Черного моря произошло скопление хамсы. Большой косяк рыбы, плавающий неподалеку от берега, сняли очевидцы. Ролик выложили в Instagram.

В ролике видно, как тысячи мелки рыб скопились у поверхности воды. Тот, кто выложил пост, полагает, что рыбу подогнали к берегу дельфины.

- Черноморцы не растерялись, и к вечеру вся рыба была выловлена, - говорится в подписи к посту.

Комментаторы, конечно, заметили запись и не поленились ее прокомментировать. Так, некоторые пошутили, что на рыбу повлияло вчерашнее суперлуние, а другие пофантазировали, как вкусно было бы пообедать хамсой с отварной картошечкой.

more.kryma Нашествие хамсы в Черном море

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ИСТОЧНИК KP.RU